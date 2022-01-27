У МОК наголосили, що для команд єдиним органом влади є національний олімпійський комітет (НОК).
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"Для олімпійських команд національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади. Вони всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх", – заявили у МОК.
Що відомо про рекомендації українцям
- У понеділок, 24 січня, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени отримали рекомендації в разі можливих провокацій з боку росіян під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
- За його словами, всі олімпійці отримали низку інструкцій під час онлайн-зустрічі та знають, як поводитись у ситуаціях, які відбувалися на літній Олімпіаді.
- Ця заява спричинила бурхливу реакцію у східних сусідів.
- Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 20 лютого.