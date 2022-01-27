У МОК наголосили, що для команд єдиним органом влади є національний олімпійський комітет (НОК).

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"Для олімпійських команд національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади. Вони всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх", – заявили у МОК.

Що відомо про рекомендації українцям