Повідомляється, що членам спортивної делегації Білорусі на Олімпійських іграх дозволено спілкуватися лише з представниками ЗМІ, акредитованими НОК Білорусі.
Варте уваги Збірна Тайваню бойкотуватиме церемонії Олімпіади-2022 через конфлікт з Китаєм
Інші деталі наразі не повідомляються.
Білорусь на Олімпіаді-2022
Кваліфікаційні вимоги для участі на Олімпійських іграх виконали 28 білоруських атлетів. Білорусь у Пекіні буде представлена в шести видах спорту.
У жіночій лижній акробатиці для Білорусі було виділено одну додаткову ліцензію, яку отримала Анастасія Андріянова.
Білоруські лижниці скаржилися на дискваліфікації через підтримку опозиції
- Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович поскаржилися, що вони пропустили кваліфікаційні змагання для участі в зимових Олімпійських іграх через рішення влади.
- Місцеві чиновники звинуватили спортсменок у підтримці опозиції. Андріюк та Долідович заявили, що Білоруський лижний союз деактивував їх індивідуальні ідентифікаційні номери, необхідні для участі в змаганнях.
- У підсумку лижниці не поїдуть на Ігри в Пекіні.