Повідомляється, що членам спортивної делегації Білорусі на Олімпійських іграх дозволено спілкуватися лише з представниками ЗМІ, акредитованими НОК Білорусі.

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Інші деталі наразі не повідомляються.

Білорусь на Олімпіаді-2022

Кваліфікаційні вимоги для участі на Олімпійських іграх виконали 28 білоруських атлетів. Білорусь у Пекіні буде представлена в шести видах спорту.

У жіночій лижній акробатиці для Білорусі було виділено одну додаткову ліцензію, яку отримала Анастасія Андріянова.

Важливо. Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого.

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