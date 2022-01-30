Повідомляється, що членам спортивної делегації Білорусі на Олімпійських іграх дозволено спілкуватися лише з представниками ЗМІ, акредитованими НОК Білорусі.

Варте уваги Збірна Тайваню бойкотуватиме церемонії Олімпіади-2022 через конфлікт з Китаєм

Інші деталі наразі не повідомляються.

Білорусь на Олімпіаді-2022

Кваліфікаційні вимоги для участі на Олімпійських іграх виконали 28 білоруських атлетів. Білорусь у Пекіні буде представлена в шести видах спорту.

У жіночій лижній акробатиці для Білорусі було виділено одну додаткову ліцензію, яку отримала Анастасія Андріянова.

Білоруські лижниці скаржилися на дискваліфікації через підтримку опозиції

  • Білоруські лижниці Світлана Андріюк та Дарія Долідович поскаржилися, що вони пропустили кваліфікаційні змагання для участі в зимових Олімпійських іграх через рішення влади.
  • Місцеві чиновники звинуватили спортсменок у підтримці опозиції. Андріюк та Долідович заявили, що Білоруський лижний союз деактивував їх індивідуальні ідентифікаційні номери, необхідні для участі в змаганнях.
  • У підсумку лижниці не поїдуть на Ігри в Пекіні.