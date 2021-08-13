Магучіх опублікувала пост у соцмережах, у якому чітко пояснила свою позицію. Вона ще раз наголосила, що "вірна Україні", а той досвід із фото з Марією Ласіцкене тільки зробить її сильнішою.
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"Розумію, що відбулося"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх опублікувала у фейсбуці розлоге повідомлення, у якому висловила свою позицію щодо скандального фото обіймів із росіянкою Марією Ласіцкене.
- Магучіх вкотре наголосила, що виступає за Україну з 2017 року і пишається цим. А на Олімпіаді-2020 вдалося здійснити свою мрію, мрію всього життя.
"Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", – написала спортсменка.
Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все,
– підсумувала Магучіх.
Легкоатлетка запевнила, що той досвід тільки зробить її сильнішою. І щоб ніхто не сумнівався: вона є частиною ЗСУ й шанує українських воїнів, які захищають Україну на фронті.
Коротко про скандал навколо фото Магучіх та Ласіцкене
- Ярослава Магучіх здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у стрибках у висоту. Вищі місця посіли представниця ОКР (нагадаємо, після допінгового скандалу Росія як країна на змаганнях не представлена, натомість спортсмени виступають як представники "олімпійського комітету") Марії Ласіцкене та австралійка Нікола Макдермотт.
- Обійми українки та росіянки, кожна з яких є військовослужбовицею армії своєї країни, потрапили на фото, яке розлетілося мережею та викликало значний резонанс. Адже Україні та Росія з 2014 року перебувають у стані неоголошеної війни, Росія ж відібрала український Крим та частину Донбасу.
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Текст публікації Ярослави Магучіх у фейсбуці:
Нарешті вдома! Дякую усім за теплу зустріч на Батьківщині!
Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю наш прапор і співаю наш гімн. Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулося.
Виступити на Олімпіаді – мрія і сенс усього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.
Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулося. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все.
Для мене це досвід, який робить мене сильнішою. Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!