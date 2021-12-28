Росія націлилася на Олімпіаду-2036
За словами Чернишенка, міністерству спорту та Олімпійському комітету Росії доручили розпочати кампанію з вибору міста, яке претендуватиме на проведення літньої Олімпіади-2036.
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"Визначення міста, яке може подати заявку, – прерогатива Олімпійського комітету Росії разом із Мінспортом та суб'єктом країни, який готовий прийняти Ігри. Там даються юридичні гарантії, це дуже серйозне питання. Наскільки я знаю, Міжнародний олімпійський комітет поки не оголосив конкурс, тому чекаємо", – сказав чиновник.
Чернишенко наголосив, що Росії необхідно пожатися на літню Олімпіаду у 2036-му.
Треба обов'язково подаватися на Ігри 2036 року, всією країною вибрати гідного кандидата. Попрошу Мінспорт та ОКР організувати роботу з вибору можливих міст і чекатимемо рішення МОК про старт заявкової кампанії,
– додав політик Російської Федерації.
Олімпійські ігри вже двічі відбувалися на території Росії. У 1980 році Москва приймала літню Олімпіаду, а 2014 року зимові Ігри відбулися в Сочі.
Допінговий скандал у Росії
- У 2019-му році Всесвітнє антидопінгове агенство дискваліфікувало Росію від спортивних подій на 4 роки. Причиною для такого рішення стало те, що в переданих даних Московської лабораторії WADA виявила маніпуляції з допінг-пробами російських спортсменів. Частина з них була видалена.
- Повторна перевірка підозрілих проб і доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії були обов'язковими умовами відновлення російського антидопінгового агентства.
- Після пом'якшення санкцій термін відсторонення Російської Федерації від великого спорту було скорочено до 2 років. Російські спортсмени не зможуть виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під національним прапором, а країна – приймати великі міжнародні турніри.
- Санкції триватимуть до 16 грудня 2022 року.