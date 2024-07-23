Одіозний очільник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов не може заспокоїтися через санкції МОК до його організації. Російський функціонер вирішив звинуватити Комітет у всіх гріхах.

Міжнародна асоціація боксу (IBA), яку очолює великий прихильник Путіна Умар Кремльов, відмовилася виконувати рекомендації МОК щодо надання нейтрального статусу росіянам та білорусам. Вони не тільки допускають до змагань представників країн-агресорів, але й дозволять їм виступати під своїми прапорами, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Кремльов влаштував істерику через санкції МОК

Через системні порушення МОК виключив зі свого складу IBA. Це сильно допекло скандального Кремльова. Під час ефіру на одному з пропагандистських каналів функціонер наговорив чергових нісенітниць про МОК.

"IBA – це кістка в горлі МОК. Зараз вони утискають спортсменів, тому що тільки в IBA є призові на чемпіонатах, тільки в нашій організації допущені спортсмени з Росії та Білорусії з прапором країни і гімном.

Ми незалежна і прозора організація, яка не допускає дискримінації. А МОК своєю чергою поводиться немов фашисти, влаштовуючи геноцид спортсменів за національною ознакою та ухвалюючи політизовані рішення. МОК – політичні повії, які бояться власної тіні!", – заявив Кремльов.

Позиція МОК щодо атлетів країн-агресорів