Через два місяці після здобуття найстатуснішої перемоги на професійному рівні український чемпіон повернувся додому. Приїхавши в Україну, одне з перших місць, яке відвідав боксер, стала зруйнована дитяча лікарня "Охматдит".

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Усик зробив звернення біля лікарні "Охматдит"

Росіяни влучили в неї ракетою 8 липня під час масованого обстрілу Києва. Олександр вирішив особисто подивитися на масштаб руйнування корпусу медичного закладу, після чого прокоментував побачене.

Світ має бачити горе, величезні руйнування, які Росія завдає нашій країні. Але світ має бачити й дивовижну згуртованість та єдність українського народу. В "Охматдиті" постраждало понад 300 людей – бажаю всім швидкого одужання. І я дякую всім, хто допомагає,

– сказав Усик.

Усик відвідав "Охматдит": дивіться відео

Нагадаємо, що благодійний фонд українського чемпіона ще в день ракетного удару переказав лікарні "Охматдит" 1 мільйон гривень.