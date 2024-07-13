Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі, однак у статусі "нейтральних" і за відповідних критеріїв. Це і стало однією з причин того, що в Росії не транслюватимуть змагання, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Російське телебачення не транслюватиме Олімпійські ігри

Причиною цьому є те, що російські спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором. На Олімпіаду поїдуть лише 16 атлетів, які виступатимуть в доволі непопулярних видах спорту, не рахуючи теніс.

На "Першому" та "Росії-1", як зазначають росЗМІ, проводити трансляцію не можна.

Спочатку планувалася трансляція на пропагандистському каналі "Матч ТВ", однак після того, як федерації дзюдо і боротьби відмовилися від участі в турнірі, керівництво каналу вирішило, що витрати на трансляцію будуть невиправдані і відмовилися від цієї ідеї.

Від трансляції відмовилася і стрімінгова платформа Okko.

Ми вважаємо, що з урахуванням відсторонення російських спортсменів ця подія не становить великого інтересу для аудиторії в Росії,

– заявили у пресслужбі компанії.

Російська соцмережа VK попри відсутність офіційної трансляції, надаватиме супровідний блок із різноманітних ефірів та обговорень Олімпійських ігор. Також у соцмережі будуть доступні піратські трансляції. У VK заявили, що не збираються купляти права на офіційну трансляцію.

Цікаво. Останній раз в Росії не транслювали Олімпійські ігри 40 років тому, коли СРСР бойкотував Олімпіаду-1984 у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі і розпочнуться 26 липня.