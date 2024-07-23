Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет большой сторонник Путина Умар Кремлев, отказалась выполнять рекомендации МОК о предоставлении нейтрального статуса россиянам и белорусам. Они не только допускают к соревнованиям представителей стран-агрессоров, но и позволят им выступать под своими флагами, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Кремлев устроил истерику из-за санкций МОК

Из-за системных нарушений МОК исключил из своего состава IBA. Это сильно допекло скандального Кремлева. Во время эфира на одном из пропагандистских каналов функционер наговорил очередные глупости о МОК.

"IBA – это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, потому что только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Белоруссии с флагом страны и гимном.

Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК в свою очередь ведет себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК – политические проститутки, которые боятся собственной тени!", – заявил Кремлев.

Позиция МОК в отношении атлетов стран-агрессоров