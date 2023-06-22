З початку повномасштабного вторгення Росії в Україну світовий спорт вводить санкції проти представників РФ. Команди дискваліфікують зі змагань, а індивідуальних спортсменів змушують виступати під нейтральним прапором.

До теми Терористам не місце у спорті: МОК відкличе визнання Міжнародної асоціації боксу, яка підіграє РФ

Тим не менше, Міжнародна асоціація боксу (IBA) не захотіла долучитись до санкцій. Вони не тільки допускають росіян та білорусів до міжнародних змагань, а ще і дозволяють їм виступати під прапорами своїх терористичних держав.

Міжнародний олімпійський комітет ставив перед IBA умову участі лише нейтральних спортсменів, але організація не дослухалась до МОК. Як наслідок, комітет прийняв рішення про виключення Міжнародної асоціації боксу зі свого складу.

69 членів МОК підтримали це рішення і лише один проголосував проти. При цьому комітет рекомендує залишити бокс у програмі Олімпійських ігор-2024, які пройдуть в Парижі.

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Нагадаємо, що причина проросійської позиції IBA полягає у голові організації. Нею керує росіянин Умар Кремльов, який є прихильником Путіна та мріє про відродження СРСР.

Раніше зі складу IBA стали виходити багато федерацій країн, в тому числі і США, Франції, Великої Британії, Нідерландів та інших. Вони утворили нову організацію World Boxing, мета якою замінити Міжнародну асоціацію боксу.