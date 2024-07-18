Міжнародний олімпійський комітет наклав санкції на російських спортсменів через війну в Україні. Організація не допустила команди з країни-терористки до Олімпіади-2024.

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15 обраних

Натомість індивідуальним атлетам дозволили виступити на Іграх за умови нейтральності. Вони не мають права представляти свою країну, а також мають довести свою непідтримку війни та непричетність до військових структур.

Це суттєво зменшило кількість росіян на Олімпіаді-2024. Хтось не зміг пройти перевірку, інші ж вирішили добровільно відмовитись від участі не під своїм прапором.

У підсумку "нейтральних" росіян на Олімпійських іграх буде лише 15. Майже половина з них представлятимуть теніс. МОК опублікував список атлетів з Росії, які виступлять на Іграх:

Данііл Мєдвєдєв (теніс)

Роман Сафіуллін (теніс)

Павєл Котов (теніс)

Єкатєріна Алєксандрова (теніс)

Мірра Андрєєва (теніс)

Діана Шнайдер (теніс)

Єлєна Весніна (теніс)

Захар Петров (гребля на байдарках та каное)

Алєксєй Коровашков гребля на байдарках та каное)

Олеся Ромасенко гребля на байдарках та каное)

Глєб Сиріца (велоспорт)

Тамара Дронова (велоспорт)

Альона Іванченко (велоспорт)

Анжела Бладцева (стрибки на батуті)

Євгеній Сомов (плавання)

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Також серед нейтральних спортсменів буде 16 представників Білорусі. Раніше повідомлялось, що більше половини росіян, які пройшли перевірку МОК, насправді підтримують війну в Україні або ж належать до військових структур.

Зрештою багато з них самі вирішили не їхати на Ігри. Україну ж на Олімпіаді-2024 представить 140 спортсменів у 23-х видах спорту. Нагадаємо, що Ігри цього року пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня.