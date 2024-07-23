Міжнародна асоціація боксу (IBA), яку очолює великий прихильник Путіна Умар Кремльов, відмовилася виконувати рекомендації МОК щодо надання нейтрального статусу росіянам та білорусам. Вони не тільки допускають до змагань представників країн-агресорів, але й дозволять їм виступати під своїми прапорами, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Кремльов влаштував істерику через санкції МОК
Через системні порушення МОК виключив зі свого складу IBA. Це сильно допекло скандального Кремльова. Під час ефіру на одному з пропагандистських каналів функціонер наговорив чергових нісенітниць про МОК.
"IBA – це кістка в горлі МОК. Зараз вони утискають спортсменів, тому що тільки в IBA є призові на чемпіонатах, тільки в нашій організації допущені спортсмени з Росії та Білорусії з прапором країни і гімном.
Ми незалежна і прозора організація, яка не допускає дискримінації. А МОК своєю чергою поводиться немов фашисти, влаштовуючи геноцид спортсменів за національною ознакою та ухвалюючи політизовані рішення. МОК – політичні повії, які бояться власної тіні!", – заявив Кремльов.
Позиція МОК щодо атлетів країн-агресорів
- Зазначимо, що МОК на початку повномасштабної агресії відсторонив від міжнародних змагань росіян та білорусів. Згодом організація пом'якшила санкції, дозволивши виступати представникам країн-терористів у нейтральному статусі.
- Ба більше, спортсмени з російськими та білоруськими паспортами змагатимуться на Олімпіаді в Парижі. Проте "нейтральний" статус у Росії вважають приниженням. Тому до Парижу вирушать лише 15 росіян та 16 білорусів.
- На знак протесту Росія вперше за останні 40 років відмовилася від трансляції Олімпійських ігор.