Міжнародна асоціація боксу (IBA), яку очолює великий прихильник Путіна Умар Кремльов, відмовилася виконувати рекомендації МОК щодо надання нейтрального статусу росіянам та білорусам. Вони не тільки допускають до змагань представників країн-агресорів, але й дозволять їм виступати під своїми прапорами, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Кремльов влаштував істерику через санкції МОК

Через системні порушення МОК виключив зі свого складу IBA. Це сильно допекло скандального Кремльова. Під час ефіру на одному з пропагандистських каналів функціонер наговорив чергових нісенітниць про МОК.

"IBA – це кістка в горлі МОК. Зараз вони утискають спортсменів, тому що тільки в IBA є призові на чемпіонатах, тільки в нашій організації допущені спортсмени з Росії та Білорусії з прапором країни і гімном.

Ми незалежна і прозора організація, яка не допускає дискримінації. А МОК своєю чергою поводиться немов фашисти, влаштовуючи геноцид спортсменів за національною ознакою та ухвалюючи політизовані рішення. МОК – політичні повії, які бояться власної тіні!", – заявив Кремльов.

Позиція МОК щодо атлетів країн-агресорів