Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади-2024 російських та білоруських спортсменів, які поїдуть до Парижу під нейтральним прапором. Попри обмежену присутність, країна-агресор та її сателіт будуть представлені на змаганнях.

Читайте також Допуск росіян на ОІ, сутичка Харлан з росіянкою і зашквари Ломи: головні спортивні скандали 2023

Беленюк: Нейтральний статус російських спортсменів – фейковий

Олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк прокоментував скандальне рішення МОК. Для нього не стало сюрпризом намагання комітету допустити росіян та білорусів, оскільки все до цього йшло. Однак бойкот Ігор лише зіграє на користь агресора, який матиме змогу односторонньо нав'язувати власну позицію.

"Хай там як, але нам потрібно їхати на Олімпійські ігри, оскільки бойкот чи самоусунення тільки посприяють тому, що росіяни з’являтимуться на міжнародній арені й показуватимуть, які вони білі та "пухнасті".

На змаганнях мають бути українці, які на противагу розповідатимуть про те, що коїть Росія в Україні, як вона вбиває цивільних людей, скільки загинуло спортсменів і скільки спортивної інфраструктури знищено.

Нейтральний статус російських спортсменів – фейковий, і ми маємо робити велику дипломатичну роботу безпосередньо на Олімпійських іграх", – пояснив Беленюк.

Звичайно, що росіян та білорусів не повинно бути на Олімпійських іграх. Однак потрібно уважно слідкувати, щоб до Парижу не поїхали представники загарбницької армії.

Зараз дуже важливо слідкувати за критеріями відбору від МОК. Ми неодноразово бачили, як у міжнародних змаганнях брали участь контрактники збройних сил Росії,

– сказав Беленюк.

Допуск росіян до Олімпіади-2024: що відомо

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня у столиці Франції Парижі.