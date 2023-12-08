Спортивна спільнота засудила Росію за війну проти України. Втім більшість федерацій не мали наміру повністю відсторонювати росіян від змагань.

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Представників країни-терористки допускають до турнірів у нейтральному статусі. Таке ж рішення ухвалив і МОК, який дозволив росіянам без прапору брати участь в Олімпійських іграх.

На щастя, не всі федерації готові допускати росіян та білорусів до змагань. Голова організації World Athletics Себастьян Коу заявив, що російських легкоатлетів у Парижі не буде.

Можливо, ви побачите якихось нейтральних атлетів з Росії та Білорусі на Олімпіаді в Парижі, але тільки не в легкій атлетиці. Позиція у нашому виді спорту не змінилася. Вона стійка, її прийняв виконком і рада її дотримується. Вона практично одноголосно підтримується атлетичною сім'єю,

– йдеться у заяві Себастьяна Коу.

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Міжнародний олімпійський комітет зазначив, що допускатиме російських спортсменів лише за умови їх непідтримки війни в Україні та непричетності до військових організації Росії. Втім вже неодноразово різні федерації пропускали на змагання росіян, які в соцмережах демонстрували прихильність до російської армії.

До слова, кілька міністрів спорту європейських країн засудили МОК за це рішення. Серед них був і голова МІнмолодьспорту України Матвій Бідний. Нагадаємо, що Олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня 2024 року у французькій столиці Парижі.