Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) повідомила, що російські та білоруські спортсмени не візьмуть участь в Олімпіаді-2024. Про це йдеться в офіційній заяві організації.

Читайте також Зупиніть спортивний тероризм: в соцмережах запустили флешмоб тиску на спонсорів Олімпіади-2024

Чому росіян та білорусів не допустили до змагань з кінного спорту

Своє рішення федерація пояснила тим, що, починаючи з 2 березня 2022 року, російські та білоруські спортсмени не брали участі в турнірах під егідою FEI. Таким чином, вони не заробили необхідних рейтингових балів для участі в Олімпійських іграх.

"Згідно з Олімпійською кваліфікаційною системою кінного спорту, індивідуальна кваліфікація забезпечується Олімпійським рейтингом FEI з конкуру, виїздкою та триборством, що охоплює період з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Оскільки російські та білоруські спортсмени не брали участь у змаганнях FEI з 2 березня 2022 року, представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року", – йдеться у повідомленні FEI.

Що відомо про допуск росіян до Ігор-2024