На початку грудня цього року Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Іграх-2024. Представники країн-агресорів зможуть виступити в нейтральному статусі, пише 24 Канал.

Читайте також Росіян допустили на Олімпіаду: чому МОК йде назустріч терористам та що не так із нейтральністю

Чому російських атлетів не повинно бути на Олімпіаді-2024

Рішення МОК викликало обурення в країнах цивілізованого світу. Всім зрозуміло, що російські спортсмени не можуть бути нейтральними. На минулій Олімпіаді в Токіо майже половина атлетів з Росії мали військові звання та представляли Міноборони країни 404.

Тому ніякий нейтральний статус не прикриє погони загарбницької армії Росії, яка щодня вбиває мирне населення України.

Для того, щоб не допустити атлетів з паспортом країни-агресора до Олімпіади, був створений сайт "Ні Росії на Олімпійських іграх".

Головна мета сайту – розгорнути потужний флешмоб тиску на спонсорів Олімпіади, щоб заблокувати участь російських військових атлетів.

Кожен небайдужий користувач соціальних мереж може завантажити фото з сайту та опублікувати пост. На картках зображені "нейтральні" росіяни та перелік спонсорів Олімпійських ігор.

Фото для флешмобу з сайту bloodyolympics.com

Також на сайті є перелік російських військових атлетів, які брали участь в Олімпіаді-2020

Російські військові – медалісти Ігор-2020 / bloodyolympics.com

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Наразі відомо про участь 11 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі.