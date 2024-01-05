Международный олимпийский комитет допустил к Олимпиаде-2024 российских и белорусских спортсменов, которые отправятся в Париж под нейтральным флагом. Несмотря на ограниченное присутствие, страна-агрессор и ее сателлит будут представлены на соревнованиях.

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Беленюк: Нейтральный статус российских спортсменов – фейковый

Олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк прокомментировал скандальное решение МОК. Для него не стало сюрпризом попытки комитета допустить россиян и белорусов, поскольку все к этому шло. Однако бойкот Игр только сыграет в пользу агрессора, который сможет односторонне навязывать собственную позицию.

"Как бы там ни было, но нам нужно ехать на Олимпийские игры, поскольку бойкот или самоустранение только поспособствуют тому, что россияне будут появляться на международной арене и показывать, какие они белые и пушистые".

На соревнованиях должны быть украинцы, которые в противовес будут рассказывать о том, что творит Россия в Украине, как она убивает гражданских людей, сколько погибло спортсменов и сколько спортивной инфраструктуры уничтожено.

Нейтральный статус российских спортсменов – фейковый, и мы должны делать большую дипломатическую работу непосредственно на Олимпийских играх", – пояснил Беленюк.

Конечно, россиян и белорусов не должно быть на Олимпийских играх. Однако нужно внимательно следить, чтобы в Париж не поехали представители захватнической армии.

Сейчас очень важно следить за критериями отбора МОК. Мы неоднократно видели, как в международных соревнованиях принимали участие контрактники вооруженных сил России,

– сказал Беленюк.

Допуск россиян к Олимпиаде-2024: что известно

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в столице Франции в Париже.