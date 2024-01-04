Так відповіли у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на запитання, чи зможуть атлети з Білорусі та Росії взяти участь у змаганнях. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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У МОК відповіли на запит росЗМІ
"Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про рішення щодо допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор. Однак вони виступатимуть у нейтральному статусі, ообто без гімну і без прапора.
Наразі у пресрелізі МОК йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. Комітет не уточнив, які саме з квот належать Росії, а які – Білорусі.
Росіяни відмовляються їхати на Олімпіаду
- Однак самі ж росіяни не погоджуються з рішенням МОК. Вони наголошують, що не будуть виступати під нейтральним статусом. Мовляв, їх не влаштовують обмеженнями, а виступати без прапора та гімну для них принизливо.
- Про це вже заявила головна тренерка Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер. Також подібної думки і російський плавець Євген Рилов. Він, зокрема, активно підтримую повномасштабне вторгнення Росії. У своїй же заяві плавець сказав, що "вірний своєму президенту".