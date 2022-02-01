Олімпіада-2022: медальні перспективи українських біатлоністів у Пекіні

За історію Незалежності України наші атлети здобули 8 нагород на зимових Олімпійських іграх. Цікаво, що 5 із цих нагород вибороли саме біатлоністи. Тому у Пекіні на них покладають великі надії.

Шанси української збірної

Українські біатлоністи неодноразово заявляли про себе на міжнародній арені. Перемагали, здавалося б, непереможних спортсменів, боролися до останнього за кожні дорогоцінні секунди, ризикували на рубежах та закривали вправно всі мішені, а головне вкотре доводили, що є найкращими.

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Всупереч обставинам, Валентина Цербе-Несіна змогла вибороти першу олімпійську "бронзу" у 1994-му. Олена Петрова з чужими палицями зачепилася за "срібло" на Олімпіаді-1998. А Лілія Вайгіна-Єфремова неочікувано для всіх стала третьою на Іграх у Турині.

Та найбільшого тріумфу українці досягли на Олімпійських іграх-2014. Попри невдалий початок сезону та проблеми зі здоров'ям, Віта Семеренко здобула бронзову нагороду.



Україна перемогла у жіночій естафеті на Олімпіаді-2014 / Фото ФБУ

Та неабиякого успіху українки досягли в естафеті. Завдяки зусиллям команди у складі Юлії Джими, сестер Семеренко та Олени Білосюк (Підгрушної) український гімн пролунав у російському Сочі. Саме тоді, коли в Україні тривала революція Гідності.

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Хто з біатлоністів поїде до Пекіну

До Пекіну відправилися 10 представників України (5 чоловіків та 5 жінок).

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Жінки: Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дарія Блашко, Ірина Петренко.

Якщо з чоловічою командою не було ніяких проблем щодо відбору на Олімпіаду-2022, то у жіночої збірної все було не так однозначно.

Тренерський штаб надто довго вагався кому подарувати путівку до Пекіну. Ще з самого початку сезону головний тренер Урош Велепець виокремив двох біатлоністок: Юлію Джиму та Олену Білосюк. За його словами, дівчата гарантували собі місце у складі на Олімпійські ігри-2022.

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Згодом до цього списку доєдналася і Валентина Семеренко. Залишилося два вакантних місця на яких претендувало відразу три спортсменки: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.

Тренер запевняв, що, мовляв, виберуть остаточний склад після індивідуальної гонки в Антгольці. Проте учасників Олімпіади-2022 назвали саме під час цього старту.

Президент федерації біатлону Володимир Бринзак розповів чому ситуація склалася саме таким чином. Він зазначив про наявність критеріїв відбору для потрапляння у склад.

За його словами, критерії відбору на Олімпійські ігри були затверджені ще влітку.

Ненадто вдалий початок сезону

За сім етапів Кубку світу українцям вдалося завоювати лише одну нагороду. У одиночній змішаній естафеті у Рупольдингу українська пара у складі Дарії Блашко та Артема Тищенка посіла третю сходинку.

На екваторі сезону Україна виборола свою першу "бронзу". Проте, на жаль, ця дисципліна не є Олімпійською. Тому у Пекіні чекати на неї не варто.

Ще одні погані новини – ця гонка не є показником готовності чи успішності команди. Оскільки її формат відрізняється від всіх інших гонок. Ця дисципліна вимагає якісної роботи на вогневому рубежі. Що менше додаткових патронів та штрафних кіл – то ближче до подіуму.



Дарія Блашко / Фото Getty Images

Також варто зазначити, що спортсмени долають меншу дистанцію у порівнянні з класичними естафетами. Одне коло становить 1,5 кілометри. А штрафні кола зменшені у два рази – 75 метрів.

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Стрільба Тищенка та Блашко була однією з найкращих – 12 додаткових патронів. Ліпший показник лише у китайців – 7 використаних патронів.

Врятувало також те, що світові лідери припустилися великої кількості штрафних кіл. До прикладу, Норвегія та Італія настріляли на 4 додаткових кола, а збірна Франції взагалі заробила 5 кіл.

Ця нагорода, радше, є ключовою у психологічному аспекті. Оскільки й вболівальників вдалося потішити та і спортсменам впевненості придало. До того ж нагороду здобули напередодні Олмпіади-2022, що додає неабиякої надії на Пекін.

Аби оцінити готовність спортсменів до Олімпіади краще розглядати індивідуальні виступи. На жаль, що у Блашко, що у Тищенка вони були не надто оптимістичні.

Про успішність кожного представника збірної України з біатлону читайте далі.

Оцінка чоловічої команди

Одним із потенційних лідерів чоловічої команди є Дмитро Підручний. На жаль, у цьому сезоні йому не вдалося опинитися на п'єдесталі. Проте його результати є досить стабільними. Лише одного разу Підручний не пробився до залікової зони. Це сталося під час спринтерської гонки у німецькому Обергофі. Чотири хиби відкотили Дмитра на 44-ту позицію.

У Рупольдингу українцеві вдалося продемонструвати свій найкращий результат – 7 місце у спринті. Спортсменові не вистачило лише чотири секунди до квіткової церемонії. До того ж українець схибив одного разу. За рахунок чистої стрільби Підручний міг би гарантувати собі місце на п'єдесталі.



Дмитро Підручний / Getty Images

Також біатлоніст неодноразово заявляв про себе в естафетних перегонах. У першому ж командному старті у швецькому Естерсунді Дмитро продемонстрував другий хід на дистанції. Українець програв лише дві секунди представнику Росії Даніїлу Серохвостову. Підручний передав естафету другим, він відстав від норвежця Тар'єйа Бьо на 4 секунди.

Тоді українській команді вдалося продемонструвати найкращий результат в сезоні – 5 місце.

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Дмитро неодноразово розповідав, що не любить бігти "індивідуалку", тому очікувати високих результатів від біатлоніста у цій дисципліні не варто.

Деколи Дмитро дозволяє собі пропустити ці старти. Та перед початком сезону біатлоніст розповів, що планує виступити в індивідуалці на Олімпіаді-2022.

Наразі головною проблемою Дмитра є стрільба. Цікаво, що лише одного разу в особистих стартах Підручному вдалося закрити всі мішені. В Естаресунді Українець відпрацював без хиб під час першої спринтерської гонки у сезоні.

Чого варто очікувати від Підручного

Судячи зі статистики виступів Дмитра – найкраще йому вдається спринтерська гонка. Тому на Олміаді у Пекіні вже ж таки слід звернути на неї увагу.

Чи вистачить Підручного інші індивідуальні страти, які є дещо довшими по дистанції та мають по чотири рубежі?

Поспішних висновків наразі робити не варто. Адже все може вирішити саме стрільба. Одного разу Дмитро це вже довів. У 2019-му році йому вперше вдалося здобути нагороду на чемпіонаті світу. Тоді Підручний тріумфував у гонці переслідування.

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Він здобув дорогоцінне "золото" не лише для себе, але для країни. Адже це перша золота нагорода чемпіонату світу в історії чоловічого біатлону України.

Тоді певно, що ніхто і подумати не зміг, що Підручний стане переможцем. Дмитро продемонстрував, що ідеальна робота на рубежі та хороший хід на дистанції здатні творити чудеса.

А щодо Пекіну, то у цьому сезоні Дмитро довів, що може конкурувати на дистанції зі світовими лідерами. Залишилося поправити стрільбу.

Динаміка виступів Цимбала

Щодо інших членів збірної, то можна виокремити прогрес Богдана Цимбала. На початку сезону спортсмену не вдавалося пробитися навіть до залікової зони. Та вже з нового року спортсменові вдалося суттєво покращити свої результати.

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У першій же гонці після святкової паузи Богдан продемонстрував найкращий результат у сезоні. Він закінчив спринтерську гонку в Обергофі на 19-й позиції.

А вже на наступному етапі у Рупольдингу, в тій же самій дисципліні, він фінішував 17-м. Для Цимбала це найкращий результат в кар'єрі. У минулому сезоні він посідав 18-у позицію в гонці переслідування у Поклюці.



Богдан Цимбал / Getty Images

Як виступили у сезоні інші спортсмени

На початку сезону зарекомендував себе й Антон Дудченко. Декілька гонок підряд йому вдалося фінішувати у топ-25. Найкращий результат українця у сезоні-2021/2022 – 19 місце на другому етапі в Естерсунді.

Та в останніх стартах перед Олімпійськими іграми Дудченку не вдалося потішити вболівальників хорошими позиціями. Через неідеальну стрільбу спортсменові не вдалося здобути залікові бали в Антгольці.

Також до Пекіну відправилися Артем Прима та Артем Тищенко. Обидва спортсмени пропускали перші етапи Кубку світу у сезоні через коронавірусну інфекцію.

Попри швидке повернення до міжнародних стартів, біатлоністи не радують високими показниками. Прима лише двічі у сезоні потрапляв до залікової зони.

Натомість з Тищенком ситуація ще гірша – на його рахунку немає жодного залікового балу за сезон-2021/2022. Проте спортсменові вдалося завоювати бронзову нагороду у одиночній змішаній естафеті.

Регрес жіночої команди

Щодо жіночої команди, то звісно варто згадати про Юлію Джиму. Вона є однією із найсильніших біатлоністок збірної України. Найкращим її результатом є 14-місце у гонці переслідування в Естерсунді.



Юлія Джима / Getty Images

В українки цього сезону ніяк не складається зі стрільбою. Хоча ще декілька років тому Юлія бездоганно закривала мішені та була однією з найкращих стрільчинь команди.

Та чомусь наразі все навпаки. І здається, що чим ближче до Олімпійських ігор, то все гірше. Якщо ще на початку сезону ситуація була не так критична. Один – два промахи не так сильно бралися до уваги. Бо ж то тільки початок сезону, що можна вимагати від спортсменки?

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Проте, коли чергові штрафні кола почали супроводжувати українку кожного етапу Кубку світу, це стало неабияк бентежити. Бо ж екватор сезону минув, а Олмпіада-2022 стає все ближчою.

Та попри невтішні результати на рубежі, радує хороша робота українки на дистанції. Навіть з штрафними колами українка неодноразово гарантувала собі місця у заліковій зоні.

У попередніх сезонах Джима заявляла про себе в індивідуальних гонках, де головним фактором якраз є влучна стрільба. Чотири рази Юлії вдавалося підійматися на п'єдестал саму у цій дисципліні. Також вона була близькою до здобуття Малого кришталевого глобуса в "індивідуалці".

Тому про цю дисципліну забувати не варто. Сподіваємося, що Юлія зможе поборотися за медалі.

Повернення Петренко

Щодо інших учасниць, то там ситуація складніша. Всі четверо представниць України нестабільно виступали на етапах Кубку світу. Для цього в біатлоністок були різні причини: проблеми зі здоров'ям, недостатньо хороша фізична форма чи то експерименти тренерського штабу.

Найменше стартів у цьому сезоні – в Ірини Петренко. Спортсменка провела лише п'ять особистих виступів на Кубку світу. Також до повернення до основної команди Ірині вдалося здобути срібну нагороду у суперспринті на Кубку IBU.

Та виступаючи в основі Петренко не вдавалося демонструвати хороші результати. Тож наприкінці 2021-го року біатлоністка відправилася в Україну для того, аби пройти медичне обстеження.

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Згодом з'ясувалося, що спортсменка мала інфекцію. Ірину турбував постійний кашель.

Вже з нового року Петренко вдалося повернутися на Кубок світу. Та навіть попри ідеальну стрільбу, біатлоністці не вдалося потрапити до топ-30.

Зазначимо, що для Ірини це перший сезон на Кубку світу після тривалої паузи, яка була пов'язана з народженням дитини та травмою.

Петренко пропустила сезон-2019/2020. У наступному році вона повернулася до спорту, проте виступала лише на Кубках IBU.

Ще на початку кар'єри Петренко мала свою особливість – влучну стрільбу. Через вдалу роботу на вогневому рубежі за нею закріпилося прізвисько – "снайперка".

Тож сподіваємося, що у Пекіні Ірина ще продемонструє свій найкращий результат не тільки на стрільбищі, але і на дистанції.

П'ята Олімпіада для Валентини Семеренко

У Валентини Семеренко дещо більше стартів у порівнянні з Петренко. Українка виступила на двох перших етапах в Естерсунді. Особливими результатами біатлоністка не тішила, лише одного разу їй вдалося заїхати у залікову зону.



Валентина Семеренко / Фото Getty Images

Тож тренерський штаб вирішив, що сестрам Семеренко варто позмагатися на нижчому чемпіонаті – Кубку IBU. Після нового року Валентина повернулася на змагання в Обергофі, а її сестра Віта лишилася з командою Б.

Семеренко вдало повернулася на Кубок світу, у першій же гонці вона оновила свій найкращий результат сезону, посівши 13-те місце у спринті.

Влучність Блашко та неоднозначна форма Білосюк

Дарія Блашко доєдналася до основної команди після успішного виступу на Кубку IBU, де вона завоювала дві "бронзи". У цьому сезоні спортсменка тішить влучною стрільбою. До того ж на Кубку світу представниці України вдалося завоювати бронзову нагороду у парі з Артемом Тищенком. Український дует став третім в одиничній змішаній естафеті.

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До Пекіну відправиться і капітанка жіночої команди – Олена Білосюк. Як вже зазначалося вище, її виступи, як і попередніх спортсменок були не стабільними. Біатлоністка мала проблеми зі здоров'ям, що заважає їй набрати хорошу фізичну форму, переконує спортсменка.

Та навіть попри невелику кількість особистих стартів у сезоні, Олена залишається стабільною. Лише одного разу вона не потрапила до залікової зони. Також Білосюк радує своїми показниками в естафетних гонках.

Прогноз федерації біатлону

Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак раніше запевняв, що на період Олімпійських ігор у Пекіні збірна України повинна продемонструвати пік свої форми. Він переконаний, що команда виглядатиме конкурентноспроможною.

Також Бринзак виділив одну з гонок, де варто очікувати медалі від українських біатлоністів.

Якщо виділяти одну гонку, то змішана естафета. Як мінімум по двоє хороших чоловіків та жінок у складі у нас точно є,

– зазначив очільник Федерації.

"По-друге, якщо вдасться розпочати Олімпіаду, а змішана естафета – перший вид у біатлоні, то й далі буде набагато простіше. По-третє, ми вже маємо хороший досвід змішаної естафети на чемпіонаті світу, коли ми були четвертими буквально в секундах від призових місць. Але Олімпіада – це завжди лотерея. І ми сподіваємось витягнути в ній щасливий білет, і що важливо – наполегливо працюємо для цього", – додав Бринзак.

Тут цілком можна погодитися зі словами очільника федерації біатлону. Представники Україми цілком можуть конкурувати зі світовими лідерами у змішаній естафеті.

Непрості умови у Пекіні

Також варто враховувати умови у Пекіні. Ще до прибуття до Китаю українські біатлоністи скаржилися на те, що їм нічого не відомо про олімпійську трасу. Спортсмени бачили лише різні графіки та схеми, які, однак, надавали їм ніякого уявлення.

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Дмитро Підручний раніше розповідав, що їх попереджали, що у Пекіні буде досить холодно та вітряно.

Вже після прибуття в олімпійське селище, лідер чоловічої збірної України розповів про деталі олімпійського стадіону. За словами Дмитра, траса є досить складно, а на рубежі дійсно є постійний вітер.

Думка букмекерів

Букмекери компанії Favbet назвали фаворитів зимової Олімпіади в Пекіні, а також оцінили шанси України на медалі. Їхні прогнози не надто втішні для української команди.

У загальному заліку Ігор найбільше золотих медалей прогнозують Норвегії, коефіцієнт якої на перемогу в загальному заліку оцінюється в 1,25. Щодо України, то ця цифра надзвичайно велика – 500.

А щодо біатлону, то букмекери навіть не надто вірять в успіх українців у змішаній естафеті. Оскільки оцінюється коефіцієнтом 80.

А перемогу прогнозують норвежцям та французам, успіх яких оцінюється коефіцієнтами 2.40 та 3.75.

Непередбачуваний вид спорту

Біатлон є непередбачуваним видом спорту, певно, що за це його найбільше і люблять. На останньому рубежі все може кардинально змінитися, і всі попередні старання виявляться марними. Один невдалий постріл може стати фатальним, а одна секунда відділити від нагороди.

Неодноразово Олімпійські ігри ставали лотереєю для самих спортсменів. До прикладу, іменита фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен була однією з найкращих на Кубку світу, двічі їй вдалося навіть вибороти Великий кришталевий глобус.

Проте Олімпіада завжди обходила її стороною. Біатлоністці не вдалося завоювати жодної медалі на Іграх.

Тож передбачити наперед переможців майже нереально. Сподіваємося, що в наших спортсменів все вийде, бо вони на те заслуговують.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого. Медалі у біатлоні розіграють вже 5 лютого.