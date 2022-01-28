Блашко: Прогулятися селищем ще не було часу

Збірна України з біатлону прибула до Пекіну у четвер, 27 січня. Українці до столиці зимових Олімпійських ігор добиралися літаком, який прямував з Франкфурта.

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Разом з нашими спортсменами на борту переліт здійснювали представники Німеччини та Канади.

На Олімпіаді-2022 буде три олімпійські селища, які розташуються у трьох кластерах з олімпійськими об'єктами.

Біатлоністи розміщуватимуться у селищі Чжанцзякоу, що за 200 км від Пекіна. Тут також мешкатимуть представниками фристайлу, лижних гонок, стрибків на лижах з трампліна, лижного двоборства.

Після проходження усіх ковід-протоколів в аеропорту біатлоністи спеціальним шатлом діставалися до Олімпійського селища.

Представниця України Дар'я Блашко поділилися першими враженнями від перебування в Олімпійському селищі.

"Щось роздивитися і прогулятися самим селищем ще не було часу. Поки отримали багаж, поїли. До речі, в їдальні чималий вибір страв, багато риби, м’яса. Зараз будемо відпочивати. А вже зранку запланована розминка і в обід виїдемо на перше тренування. Тоді вже можна буде ознайомитися з трасою", – сказала біатлоністка.



Дар'я Блашко прибула до Пекіну / Фото НОК України

До слова. Зимові Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4-го лютого й триватимуть до 20-го лютого. Біатлонні гонки будуть відбуватися 5 – 19 лютого.