Чоловічий спринт мав відбутися ще 6-го січня, однак через погану погоду гонку перенесли на п'ятницю. На православне Різдво в Обергофі погода була не краща – сильна завірюха.

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За такої погоди на перший план вийшла влучність на стрільбі: біатлоністам доводилося боротися не тільки з нервами, але й сильними поривами вітру.

Перемога Логінова

Найкраще до складних умов пристосувався росіянин Олександр Логінов. Він з одним промахом виграв спринтерську гонку.

Два штрафні кола подолав Емільєн Жаклен. Француз програв Логінову понад 6 секунд та посів друге місце.

15 секунд Логінову на фініші програв Стурла Легрейд. Норвежець з одним штрафним колом посів третю сходинку.

Вдалий виступ Богдана Цимбала

В Обергофі нарешті повернувся основний склад збірної України, який пропускав етап в Ансі. На жаль, українці знову не зачепилися за потрапляння у топ-10.

Найкраще спринт подолав Богдан Цимбал: з одним промахом він посів 19-у сходинку. Це другий найкращий результат у кар'єрі українця.

У минулому сезоні він посідав 18-у позицію в гонці переслідування у Поклюці.

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Решта українських біатлоністів через проблеми зі стрільбою не пробилася у топ-20. Окрім Цимбала, у топ-60 ще двоє українців – Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Завдяки своєму результату вони пробилися у гонку переслідування, яка відбудеться 9-го січня.

Результати чоловічого спринту

1. Олександр Логінов (Росія, 0+1) – 27:00.8

2. Емільєн Жаклен (Франція, 1+1) +6,5

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0) +15,1

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19. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:04..8

26. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:17.2

44. Дмитро Підручний (Україна, 3+1) +1:52.9

66. Артем Прима (Україна, 2+2) +2:42.0

76. Тарас Лесюк (Україна, 2+3) +3:04.8