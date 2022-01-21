Петренко їде на Олімпіаду

Нещодавно наставник збірної України Урош Велепець заявляв, що на Олімпіаду відібралися троє дівчат: Юлія Джима, Валентина Семеренко й Олена Білосюк.

До слова Блашко та Білосюк несподівано знялись з "індивідуалки": хто виступить з українок

На інші два місця серйозно претендували четверо спортсменок: Дарія Блашко, Ірина Петренко, Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.

Блашко навіть обурювалася, що немає чітких правил, за яким принципом можна відібратися на Олімпіаду. У підсумку Велепець таки зробив вибір на користь Блашко.

П'яте місце у збірній дісталося Ірині Петренко, яка після тривалої паузи тільки в цьому році повернулася на Кубок IBU. Вона виграла конкуренцію в Анастасії Меркушиної та Віти Семеренко.

Склад жіночої збірної України

Олена Білосюк

Юлія Джима

Валентина Семеренко

Дарія Блашко

Ірина Петренко

Також відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпійські ігри:

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Прима

Артем Тищенко

До уваги. Біатлон на Олімпійських іграх триватиме з 5 до 19 лютого.