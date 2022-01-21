Петренко їде на Олімпіаду
Нещодавно наставник збірної України Урош Велепець заявляв, що на Олімпіаду відібралися троє дівчат: Юлія Джима, Валентина Семеренко й Олена Білосюк.
До слова Блашко та Білосюк несподівано знялись з "індивідуалки": хто виступить з українок
На інші два місця серйозно претендували четверо спортсменок: Дарія Блашко, Ірина Петренко, Віта Семеренко та Анастасія Меркушина.
Блашко навіть обурювалася, що немає чітких правил, за яким принципом можна відібратися на Олімпіаду. У підсумку Велепець таки зробив вибір на користь Блашко.
П'яте місце у збірній дісталося Ірині Петренко, яка після тривалої паузи тільки в цьому році повернулася на Кубок IBU. Вона виграла конкуренцію в Анастасії Меркушиної та Віти Семеренко.
Склад жіночої збірної України
- Олена Білосюк
- Юлія Джима
- Валентина Семеренко
- Дарія Блашко
- Ірина Петренко
Також відомий склад чоловічої збірної України з біатлону на Олімпійські ігри:
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко