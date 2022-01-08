Україну в одиночній змішаній естафеті представляли Артем Тищенко та Дарія Блашко. Вони вперше виступали в парі.

Початок для українців видався не надто вдалим. Тищенко був змушений використати чотири додаткових патрони, і передав естафету лише восьмим.

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Натомість Блашко майже ідеально пройшла свою частину – перша стрільба була без промахів. Під час другої стрільби вона промахнулася двічі. Та все ж передала естафету другою.

Тищенко на третьому етапі тричі промахнувся, а передав естафету вже третім. Цю позицію і вдалося втримати Блашко до фінішу.

Україна стала єдиною командою з першої п'ятірки, яка обійшлася без штрафних кіл.

Результати гонки

Росія (1+12) 41:37,1 Австрія (1+13) +41,5 Україна (0+12) +1:03,6 Білорусь (1+11) +1:15,2 Швеція (2+12) +1:23,6 Бельгія (0+13) +1:24,8

Це вперше в цьому сезоні Україна зуміла фінішувати на подіумі.

Закінчиться етап в Оберхофі двома гонками переслідуваннями 9 січня. О 13:30 на старт вийдуть чоловіки, а о 16:00 – жінки.