Потужний виступ збірної України

У топ-10 на Кубку світу пробився капітан збірної України Дмитро Підручний. Попри штрафне коло Дмитру вдалося посісти сьоме місце. Це найкращий результат сезону серед представників чоловічої та жіночої команд України в особистих гонках.

До теми Найгірша гонка сезону: лише одна українка пробилася до залікової зони у спринті

На відміну від жіночої команди, чоловіча збірна України потужно виступила у спринті, адже відразу четверо представників фінішували у заліковій зоні.

Найкращий особистий результат у кар'єрі продемонстрував Богдан Цимбал. З одним штрафним колом українець посів 17-е місце. У топ-30 фінішували Артем Прима й Антон Дудченко.

Невдалим спринт виявився тільки для Артема Тищенка, який зіпсував собі гонку двома промахами. Він єдиний зі збірної України, хто не відібрався у недільну гонку переслідування.

Четверта перемога Фійон-Має

Четверту перемогу в сезоні здобув лідер загального заліку француз Кантен Фійон-Має. Запорукою перемоги Фійона-Має стала чиста стрільба та відмінна робота на лижах.

Для Кантена це вже четверте "золото" в сезоні. До цього Фійон-Має виграв три гонки переслідування.

Найближчим переслідувачем француза став Бенедікт Долль з Німеччини. Він програв своєму опоненту 7 секунд та здобув срібло. Третє місце на подіумі дісталося білорусу Антону Смольському.

Результати чоловічого спринту в Рупольдингу

1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 23:23.7

2. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +7.2

3. Антон Смольський (Білорусь, 0+1) +32.1

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7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +47,1

17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:08.1

22. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:06.9

26. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:15.1

90. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:33.9