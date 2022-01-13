Потужний виступ збірної України
У топ-10 на Кубку світу пробився капітан збірної України Дмитро Підручний. Попри штрафне коло Дмитру вдалося посісти сьоме місце. Це найкращий результат сезону серед представників чоловічої та жіночої команд України в особистих гонках.
До теми Найгірша гонка сезону: лише одна українка пробилася до залікової зони у спринті
На відміну від жіночої команди, чоловіча збірна України потужно виступила у спринті, адже відразу четверо представників фінішували у заліковій зоні.
Найкращий особистий результат у кар'єрі продемонстрував Богдан Цимбал. З одним штрафним колом українець посів 17-е місце. У топ-30 фінішували Артем Прима й Антон Дудченко.
Невдалим спринт виявився тільки для Артема Тищенка, який зіпсував собі гонку двома промахами. Він єдиний зі збірної України, хто не відібрався у недільну гонку переслідування.
Четверта перемога Фійон-Має
- Четверту перемогу в сезоні здобув лідер загального заліку француз Кантен Фійон-Має. Запорукою перемоги Фійона-Має стала чиста стрільба та відмінна робота на лижах.
- Для Кантена це вже четверте "золото" в сезоні. До цього Фійон-Має виграв три гонки переслідування.
- Найближчим переслідувачем француза став Бенедікт Долль з Німеччини. Він програв своєму опоненту 7 секунд та здобув срібло. Третє місце на подіумі дісталося білорусу Антону Смольському.
Результати чоловічого спринту в Рупольдингу
1. Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 23:23.7
2. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) +7.2
3. Антон Смольський (Білорусь, 0+1) +32.1
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7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +47,1
17. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +1:08.1
22. Артем Прима (Україна, 0+1) +1:06.9
26. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:15.1
90. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +2:33.9