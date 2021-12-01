Результати суперспринту в Норвегії

1. Лінда Цінгерле (Італія) 0-0-0-0, 23:23.4

2. Ірина Петренко (Україна) 0-0-1-0, +0,8

3. Анастасія Шевченко (Росія) 0-0-1-1, +1,4

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14. Анна Кривонос (Україна) 0-0-1-1, +40,9

28. Анастасія Рассказова (Україна) 2-1-3-0, +2,37.0

Варте уваги Все, що треба знати про новий біатлонний сезон: шанси України, фаворити, де дивитися

Ірина Петренко була у складі збірної України на першому етапі Кубка світу в Естерсунді, але пропустила індивідуальну гонку та спринт. Петренко пропустить і другий етап Кубка світу, адже відправилася на Кубок IBU в норвезькому Шушені.

Ірина зуміла здобути срібну нагороду. На фініші українська біатлоністка виборола друге місце, пройшовши росіянку Анастасію Шевченко. Біатлоністок розділили всього 6 десятих секунди.

Ірина могла претендувати навіть на "золото", однак, щоб обійти італійку Лінду Цінгерле, банально не вистачило декількох метрів. Петренко програла всього 8 десятих секунди.

Також Україну в суперспринті представили Анна Кривонос та Анастасія Рассказова. Але через невдалу стрільбу вони фінішували за межами топ-10.

До уваги. Наступні гонки в рамках Кубка IBU відбудуться 3-го грудня. На жінок і чоловіків чекають спринти. Завершиться етап 4-го грудня гонками з масовим стартом.