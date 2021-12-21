Бринзак: Маємо хороший досвід змішаної естафети

Очільник Федерації запевнив, що усі біатлоністи олімпійської команди будуть використовувати кожен шанс. На думку Володимира Бринзака, збірна України повинна підійти до Пекіна на піку форми та команда виглядатиме конкурентоспроможною.

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Виділив Бринзак ставку на одну з гонок, у якій Україна має один із найбільших шансів на медалі.

Якщо виділяти одну гонку, то змішана естафета. Як мінімум по двоє хороших чоловіків та жінок у складі у нас точно є,

– відзначив очільник Федерації.

"По-друге, якщо вдасться розпочати Олімпіаду, а змішана естафета – перший вид у біатлоні, то й далі буде набагато простіше. По-третє, ми вже маємо хороший досвід змішаної естафети на чемпіонаті світу, коли ми були четвертими буквально в секундах від призових місць. Але Олімпіада – це завжди лотерея. І ми сподіваємось витягнути в ній щасливий білет, і що важливо – наполегливо працюємо для цього", – додав Бринзак.

До слова. Змішана естафета відкриє програму Олімпійських ігор – 5 лютого.

Дорога у Китай

Розповів Володимир Бринзак і про плани напередодні відльоту у Пекін. Останній збір українські біатлоністи проведуть в італійському Антхольці, де відбудеться сьомий етап Кубка світу (20 – 23 січня).

А вже 26 січня олімпійська команда візьме у Пекін. Біатлоністи відправляться у Китай з двома рейсами: Мюнхен – Франкфурт та Франкфурт – Пекін.

До уваги. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуть з 4 – 20 лютого у Пекіні.

Графік біатлонних гонок на Олімпіаді-2022