Перше золото для України та чотири медалі в один день: підсумки Олімпіади-2020 4 серпня

Україна виграла першу золоту медаль на Олімпіаді-2020. Сталося це 4 серпня. Її здобув Жан Беленюк. В цей день українці здобули ще три нагороди.

4 серпня стало найбільш успішним для збірної України на Олімпіаді-2020. В цей день наша команда здобула одразу чотири нагороди. І перше золото на цьому турнірі.

Золото Беленюка

Перше золото для України приніс борець греко-римським стилем Жан Беленюк. Він переміг у фіналі вагової категорії до 87 кг. А після перемоги станцював гопак.

Тепер в активі борця перемоги на всіх топових турнірах – Олімпіада, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Європейські ігри.

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Варто відзначити, що у 2016 році Беленюк прикро поступився у фіналі Олімпіади, здобувши лише срібло.

Срібло Насібова

Ще одну золоту медаль Україна могла здобути в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг. Тут у фіналі виступав Парвіз Насібов. Але він прикро поступився, здобувши срібну медаль.

Ще дві бронзи

В боротьбі ми здобули й бронзову медаль. Ірина Коляденко перемогла у боротьбі за третє місце у ваговій категорії до 62 кг.

А синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули для України першу медаль в синхронному плаванні на Олімпіаді. У виступі дуетів вони стали третіми.

Результати українців

За крок від медалі зупинився мельник молота Михайло Кохан. За шість спроб він показав четвертий результат – 80,39 метра.

Анна Рижикова та Вікторія Ткачук у бігу на 400 метрів з бар'єрами фінішували поруч – п'ятою та шостою.

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Результати Олімпіади-2020 4 серпня

Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 87 кг

Жан Беленюк (Україна) Віктор Лерінц (Угорщина) Денис Кудла (Німеччина) Зурабі Датунашвілі (Сербія)

Греко-римська боротьба. Чоловіки. До 67 кг

Мохаммад Реза Гераї (Іран) Парвіз Насібов (Україна) Френк Стаблер (Німеччина) Мохамед Ібрагім Ельсаєд (Єгипет)

Вільна боротьба. Жінки. До 62 кг

Юкіко Каваї (Японія) Айсулуу Тинибекова (Киргизстан) Ірина Коляденко (Україна) Тайбе Юсейн (Болгарія)

Синхронне плавання. Жінки. Дует

ОКР Китай Україна

Біг з перешкодами. 3000 метрів. Жінки

Перут Чемутай (Уганда) Кортні Фрерікс (США) Хівін Джепкемой (Кенія)

Біг з бар'єрами. 400 метрів. Жінки

Сідні Маклафлін (США) Даліла Мухаммад (США) Фемке Боль (Нідерланди)

Біг. 800 метрів. Чоловіки

Еммануель Корір (Кенія) Фергюсон Черуйот Ротіч (Кенія) Патрик Добек (Польща)

Біг. 200 метрів. Чоловіки

Андре де Грассе (Канада) Кеннет Беднарек (США) Ноа Лайлс (США)

Метання молота. Чоловіки

Воцех Новіцкі (Польща) Ейвінд Генріксен (Норвегія) Павел Файдек (Польща)

Бокс. Чоловіки. До 81 кг

Арлен Лопес (Куба) Бенджамін Віттакер (Велика Британія) Лорен Альфонсо (Азербайджан) Імам Хатаєв (ОКР)

Велоспорт. Командна гонка-переслідування. Чоловіки

Італія Данія Австралія

Верхова їзда. Індивідуальний конкур. Чоловіки

Бен Маєр (Велика Британія) Педер Фредріксон (Швеція) Майкел ван дер Влетен (Нідерланди)

Марафонське плавання. 10 кілометрів. Жінки

Ана Марсела Кунья (Бразилія) Шарон ван Раувендал (Нідерланди) Карина Лі (Австралія)

Вітрильний спорт. 470. Чоловіки

Австралія Швеція Іспанія

Вітрильний спорт. 470. Жінки

Велика Британія Польща Франція

Скейтбординг. Жінки

Сакура Йосодзумі (Японія) Кокона Хіракі (Японія) Скай Браун (Велика Британія)

Важка атлетика. Більше 109 кг. Чоловіки