" Я перед собою чесна, виклалася на всі відсотки"

Олімпіада-2020 стала для 31-річної легкоатлетки особливою. Анна Рижикова повернулась до виступів на олімпійських змаганнях. Востаннє українка брала участь в Олімпійських іграх у 2012 році у Лондоні.

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Українка залишилась задоволена своїм виступом. П'яте місце на Олімпіаді – високий результат за такої серйозної конкуренції. Однак спортсменка зазначила, що відсутність медалі означає, що про неї завтра ніхто й не згадає.

Я перед собою чесна, виклалася на всі відсотки, що можливо. Боролася. Результат – не можу сказати, що я себе десь пожаліла або припустилася грубих помилок. Це високий результат, дуже високий результат і конкуренція. Розумію, що немає медалі, і завтра про мене усі забудуть, але п'яте місце на Олімпіаді – дуже високий і крутий результат. Давно такого не було Олімпіаді,

– зізналась Рижикова.

Цікаво! Для Анни це була друга Олімпіада. Рижикова вже має у своєму доробку олімпійську нагороду. Легкоатлетка здобула "бронзу" Олімпійських ігор-2012 у Лондоні. У Ріо українка не змогла поїхати через травму.

"Олімпійські ігри –- зовсім інші змагання"

Ані не вдалось покращити найкращий результат у кар'єрі. Але час 53.48, який вона показала у фіналі, є другим найкращим для Рижикової.

"Олімпійські ігри –- зовсім інші змагання, психологічний тиск і тут, я себе не заспокоюю, такі нам зробилися важкі умови, бігати дуже рано. А сьогодні, навіть на стадіоні для розминки, повторювали, що найспекотніший день, заходьте в тінь, охолоджуйтесь. Зробила все, що змогла", – зазначила українка.