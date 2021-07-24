Перша медаль Білодід, поразки Ястремської та Світоліної: підсумки першого дня Олімпіади-2020

На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо відбувся перший змагальний день. Протягом 24 липня було розіграно 11 комплектів нагород.

Перша медаль України

Збірна України в перший день Ігор у Токіо здобула першу медаль на Олімпіаді. Бронзову нагороду Україні принесла титулована дзюдоїстка Дарія Білодід.

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Дарія стала першою українкою, яка здобула медаль з дзюдо на Олімпійських іграх. Білодід здобула нагороду у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики побориться за медаль у командних змаганнях. Україна вийшла у фінал, який відбудеться 26 липня.

Прикрі невдачі

Ще одну медаль Україні міг принести 23-річний українець Павло Коростильов. На жаль, він втратив нагороду в кульовій стрільбі.

Коростильов тримався у трійці призерів, але останнім пострілом вибив 8,3 і завершив змагання на 4 позиції.

Український гімнаст Ігор Радівілов вибув з боротьби за медалі у своїй коронній вправі – опорному стрибку. Радівілов не зміг подолати кваліфікацію.

У кваліфікації Ігор виконав два стрибки. За перший він отримав 9,016, на другому помилився на приземленні й отримав 7,933.

До слова Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Боротьбу на Олімпіаді-2020 припинили Микола Буценко, шпажистка Олена Кривицька та дзюдоїст Артем Лесюк. Останній не зміг поборотися за "бронзу".

На жаль, Ігри у Токіо завершилися для тенісистки Даяни Ястремської. Вона програла в одичному розряді та парному з Еліною Світоліною.

Результати Олімпіади-2020

Першою Олімпійською чемпіонкою стала Ян Цянь. Вона здобула "золото" у жіночій кульовій стрільбі з 10 метрів з пневматичної гвинтівки.

Після першого дня лідером медального заліку є Китай, який здобув 4 нагороди – 3 "золота" та 1 "бронзу".

Україна в медальному заліку з однією "бронзою" посідає 19 сходинку.

Стрільба

Пневматична гвинтівка, жінки (10 м)

1. Ян Цянь (Китай)

2. Анастасія Галашина (ОКР)

3. Ніна Крістен (Швейцарія)

Пневматичний пістолет, чоловіки (10 м)

1. Джавад Форугі (Іран)

2. Дамір Мікец (Сербія)

3. Пан Вей (Китай)

Важка атлетика

Жінки (49 кг)

1. Хоу Чжихуей (Китай)

2. Саікхом Мірабаі Чану (Індія)

3. Айса Вінді Кантік (Індонезія)

Стрільба з лука (змішані команди)

1. Південна Корея

2. Нідерланди

3. Мексика

Велошосе

Групова гонка (чоловіки)

1. Річард Карапас (Еквадор)

2. Воут ван Арт (Бельгія)

3. Тадей Погачар (Словенія)

Дзюдо

Жінкки (48 кг)

1. Дистрия Краснікі (Косово)

2. Фуна Тонако (Японія)

3. Дарія Білодід (Україна)

3. Уранцецег Мунхбатін (Монголія)

Чоловіки (60 кг)

1. Наохіса Такато (Японія)

2. Ян Юнвей (Китайський Тайбей)

3. Елдос Сметов (Казахстан)

3. Лука Мхеідзе (Франція)

Фехтування

Шпага, жінки

1. Сунь Івен (Китай)

2. Ана Марія Попеску (Румунія)

3. Катріна Лехіс (Естонія)

Шабля, чоловіки

1. Арон Сіладьї (Угорщина)

2. Луїджі Самеле (Італія)

3. Кім Чжон Хван (Південна Корея)

Тхеквондо

Жінки (49 кг)

1. Паніпак Вонгпаттанакіт (Таїланд)

2. Адріана Сересо Іглесіас (Іспанія)

3. Тіяна Богданович (Сербія)

3. Рукіе Йилдирим (Туреччина)

Чоловіки (58 кг)

1. Віто Делль'Акуіла (Італія)

2. Мохамед Халіл Жандубі (Туніс)

3. Михайло Артамонов (ОКР)

3. Юн Джан (Південна Корея)