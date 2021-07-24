У кваліфікації Україна набрала 247,492 очок та посіла останнє 8 місце, яке дозволяє виступити у фіналі.
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Україну представили Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Петро Пахнюк і Євген Юденков. Фінал відбудеться 26 липня.
Спортивна гімнастика, результати кваліфікації
1. Японія – 262,251
2. Китай – 262,061
3. ОКР – 261,945
...
8. Україна – 247,492
В індивідуальних змаганнях кваліфікувався до фіналу тільки Петро Пахнюк. У вправі на паралельних брусах він продемонстрував 8 результат.
Гімнаст Ігор Радівілов несподівано не потрапив у фінал Олімпіади в опорному стрибку.