У кваліфікації Україна набрала 247,492 очок та посіла останнє 8 місце, яке дозволяє виступити у фіналі.

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Україну представили Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Петро Пахнюк і Євген Юденков. Фінал відбудеться 26 липня.

Спортивна гімнастика, результати кваліфікації

1. Японія – 262,251

2. Китай – 262,061

3. ОКР – 261,945

...

8. Україна – 247,492

В індивідуальних змаганнях кваліфікувався до фіналу тільки Петро Пахнюк. У вправі на паралельних брусах він продемонстрував 8 результат.

Гімнаст Ігор Радівілов несподівано не потрапив у фінал Олімпіади в опорному стрибку.