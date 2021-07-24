Первая медаль Украины

Сборная Украины в первый день Игр в Токио завоевала первую медаль на Олимпиаде. Бронзовую награду Украине принесла титулованная дзюдоистка Дарья Белодед.

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Дарья стала первой украинкой, которая завоевала медаль по дзюдо на Олимпийских играх. Белодед получила награду в весовой категории до 48 килограммов.

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике поборется за медаль в командных соревнованиях. Украина вышла в финал, который состоится 26 июля.

Досадные неудачи

Еще одну медаль Украине мог принести 23-летний украинец Павел Коростылев. К сожалению, он потерял награду в пулевой стрельбе.

Коростылев держался в тройке призеров, но последним выстрелом выбил 8,3 и завершил соревнования на 4 позиции.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выбыл из борьбы за медали в своем коронном упражнении – опорном прыжке. Радивилов не смог преодолеть квалификацию.

В квалификации Игорь выполнил два прыжка. За первый он получил 9,016, на втором ошибся на приземлении и получил 7,933.

К слову Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Борьбу на Олимпиаде-2020 прекратили Николай Буценко, шпажистка Елена Кривицкая и дзюдоист Артем Лесюк. Последний не смог побороться за "бронзу".

К сожалению, Игры в Токио завершились для теннисистки Даяны Ястремской. Она проиграла в одическом разряде и парном с Элиной Свитолиной.

Результаты Олимпиады-2020

Первой олимпийской чемпионкой стала Ян Цянь. Она завоевала "золото" в женской пулевой стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки.

После первого дня лидером медального зачета является Китай, который получил 4 награды – 3 "золота" и 1 "бронзу".

Украина в медальном зачете с одной "бронзой" занимает 19 строчку.

Стрельба

Пневматическая винтовка, женщины (10 м)

1. Ян Цянь (Китай)

2. Анастасия Галашина (ОКР)

3. Нина Кристен (Швейцария)

Пневматический пистолет, мужчины (10 м)

1. Джавад Форуги (Иран)

2. Дамир Микец (Сербия)

3. Пан Вэй (Китай)

Тяжелая атлетика

Женщины (49 кг)

1. Хоу Чжихуэй (Китай)

2. Саикхом Мирабаи Чану (Индия)

3. Айса Винди Кантик (Индонезия)

Стрельба из лука (смешанные команды)

1. Южная Корея

2. Нидерланды

3. Мексика

Велошоссе

Групповая гонка (мужчины)

1. Ричард Карапас (Эквадор)

2. Воут ван Арт (Бельгия)

3. Тадей Погачар (Словения)

Дзюдо

Женщины (48 кг)

1. Дистрия Красники (Косово)

2. Фуна Тонако (Япония)

3. Дарья Белодед (Украина)

3. Уранцецег Мунхбатін (Монголия)

Мужчины (60 кг)

1. Наохиса Такато (Япония)

2. Ян Юнвей (Китайский Тайбэй)

3. Елдос Сметов (Казахстан)

3. Лука Мхеидзе (Франция)

Фехтование

Шпага, женщины

1. Сунь Ивэн (Китай)

2. Ана Мария Попеску (Румыния)

3. Катрина Лехис (Эстония)

Сабля, мужчины

1. Арон Силадьи (Венгрия)

2. Луиджи Самеле (Италия)

3. Ким Чжон Хван (Южная Корея)

Тхэквондо

Женщины (49 кг)

1. Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд)

2. Адриана Сересо Иглесиас (Испания)

3. Тияна Богданович (Сербия)

3. Руки Йылдырым (Турция)

Мужчины (58 кг)

1. Вито Делль'Акуила (Италия)

2. Мохамед Халил Жандуби (Тунис)

3. Михаил Артамонов (ОКР)

3. Юн Джан (Южная Корея)