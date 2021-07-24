Алізе Корне/Фіона Ферро (Франція) – Даяна Ястремська/ Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 6:4)
До слова Ястремська зачохлила ракетку на старті Олімпіади-2020 після камбеку у другому сеті
У першому колі українки поступилися француженкам Алізе Корне та Фіоні Ферро – 6:2, 6:4.
Матч тривав 1 годину і 20 хвилин. Українки програли по 2 гейми на подачі в кожному сеті і оформили один брейк за гру.
Перевести гру у третю партію українки не змогли. Ще один брейк Корне та Ферро за рахунку 3:3, після чого вони взяли ще й гейм на власній подачі. Цієї переваги вистачило, щоб виграти і другий сет, а разом з ним і матч.
- У парному турнірі від України залишилися лише Надія та Людмила Кіченок.
- Даяна Ястремська повністю покидає Олімпіаду-2020. У свою чергу, Еліна Світоліна продовжить виступи в одиночному турнірі.