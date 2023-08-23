Ольга Хорлан розповіла про чорну картку, яка світить фехтувальниці, та її наслідки. Українка пояснила, як взяла участь на чемпіонаті світу.

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"Все дуже заплутано"

Українська шпажистка зі схрещеними пальцями очікує на доленосне рішення, зокрема, все залежить від оновлення статуту Міжнародної федерації фехтування. Харлан зазначила, що наскільки вона дізналася, то їй чорну картку ще не дали, оскільки фехтувальниця досі перебуває на розгляді.

До того ж Ольга підкреслила, що 23-го серпня буде засідання, де будуть вирішувати – давати чорну картку українці чи ні. Цікаво, що Харлан мала право брати участь на чемпіонаті світу під час розгляду даного питання, тому вболівальники могли побачити її в дії на командному міжнародному змаганні, де наша збірна посіла 4-у сходинку.

Все дуже важко й заплутано. Якщо вони 23-го серпня дають мені цю чорну картку – у мене є 60 днів. Вони закінчаться 23-го жовтня. На початку листопада в мене змагання. Якщо вони будуть ще тягнути з чорною карткою – ці 60 днів залишаться. Якщо будуть відтягувати, можу не потрапити на перші змагання. Я ще не видихнула,

– зазначила Харлан.

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