Ольга Хорлан рассказала о черной карточке, которая светит фехтовальщице, и ее последствиях. Украинка объяснила, как приняла участие в чемпионате мира.

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"Все очень запутано"

Украинская шпажистка со скрещенными пальцами ожидает судьбоносного решения, в частности, все зависит от обновления устава Международной федерации фехтования. Харлан отметила, что насколько она узнала, то ей черную карточку еще не дали, поскольку фехтовальщица до сих пор находится на рассмотрении.

К тому же Ольга подчеркнула, что 23 августа будет заседание, где будут решать – давать черную карточку украинцы или нет. Интересно, что Харлан имела право участвовать на чемпионате мира во время рассмотрения данного вопроса, поэтому болельщики могли увидеть ее в действии на командном международном соревновании, где наша сборная заняла 4-е место.

Все очень тяжело и запутано. Если они 23 августа дают мне эту черную карточку – у меня есть 60 дней. Они закончатся 23 октября. В начале ноября у меня состязание. Если они будут еще тянуть с черной картой – эти 60 дней останутся. Если будут оттягивать, могу не попасть на первые соревнования. Я еще не выдохнула,

– сказала Харлан.

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