Ворскла – Верес 1:2

Голи: Скляр, 21 – Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+6

Підопічні Віктора Скрипніка поступилися Вересу в домашньому матчі 2-го туру УПЛ, пише 24 канал.

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Рахунок матчу відкрив на 21-й хвилині Олександр Скляр після передачі Таулян Сефері.

Гості зрівняли рахунок наприкінці поєдинку, на 85-й хвилині відзначився Валерій Кучеров. А вже у компенсований арбітром час Михайло Шестаков поставив крапку у матчі.

Ситуація у турнірній таблиці УПЛ

Після матчу 2-го туру Верес має шість очок та перебуває на другому місці турнірної таблиці. Тим часом у Ворскли дві поразки, жодного набраного балу та останнє місце у турнірній таблиці.

У наступному турі Ворскла зіграє гостьовий матч з Металістом 1925, а "Верес" того ж дня також на виїзді зустрінеться з Дніпром-1.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартував 23 серпня. Через воєнний стан вболівальники не зможуть подивитися матчі наживо.