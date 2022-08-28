Колос – Рух 2:0

Голи: Мілько, 5, Безбородько, 83

Ковалівський Колос впевнено переміг львівський Рух у домашньому поєдинку 2-го туру УПЛ. Зустріч на стадіоні у Ковалівці завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів, пише 24 канал.

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На 5-й хвилині Вадим Мілько вивів господарів уперед, асистував йому Олег Ільїн. Закріпили свою перевагу ковалівці наприкінці другого тайму. На 83-й хвилині у ворота львів'ян розписався Денис Безбородько.

Колос розпочав сезон з двох перемог поспіль, тоді як Рух – з двох поразок. У першому матчі ковалівці обіграли новачка УПЛ Кривбас, а Рух програв Металісту.

"Жовто-чорні" розташовуються на 2-й сходинці (6 очок), а рухівці наразі посідають останнє місце (0 пунктів). У третьому турі Рух прийматиме Шахтар, а Колос гратиме проти Миная.

Цікаво. Львівська команда останнім часом дуже часто з'являється в інформаційному просторі. Рух воює з УПЛ проти єдиного телепулу, нарікає на суддівство, скаржиться на "порохоботів" за хакерські атаки на його офіційний сайт. Деталі скандалу читайте за посиланням.