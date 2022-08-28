Шахтар – Кривбас 1:0
Гол: Бондаренко, 77.
Продовжується 2 тур чемпіонату України з футболу. Сьогодні вже відіграли Колос та Рух, а у другому матчі на НСК "Олімпійський" зустрілись Шахтар та Кривбас, пише 24 канал.
До теми День в історії: 13 років тому офіційно відкрили "Донбас Арену"
У першому турі обидві команди розчарували фанатів. Донеччани не змогли обіграти Металіст 1925, а команда Юрія Вернидуба програла Колосу. До того ж коуч команди заробив вилучення і не міг бути присутнім на лаві запасних у звітній грі.
На відміну від першого матчу Ігор Йовічевич вирішив залишити на лаві запасних одного з двох доступних легіонерів Джурасека. Замість нього в основі опинився Бондаренко.
Кривбас більшу частину гри достойно протистояв супернику, хоча сам створював менше моментів. Надломило криворізьку команду вилучення Татаркова на 74 хвилині.
Читайте також Скандал продовжується: на матч Динамо – Дніпро-1 не допустили знімальну групу Setanta Sports
Вже через три оберти секундної стрілки Шахтар забив вирішальний гол в зустрічі. Мудрик відмінно подав зі стандарту на Бондаренка. Той переграв захисника і пробив головою повз Сарнавського, який невдало зіграв на виході.
"Гірники" здобувають першу перемогу в сезоні і роблять це якраз у День міста Донецьк. В наступному турі Шахтар зіграє у Львові проти Руха, а Кривбасу буде протистояти інша львівська команда – ФК Львів.
Інші результати 3 туру УПЛ:
- Металіст 1925 не зміг переграти Чорноморець. У харків'ян нереалізованим пенальті відзначився Габі.
- Зоря перестріляла на виїзді ФК Львів. Вирішальний гол луганці забили на 90 хвилині завдяки Алефіренку.
- Ворскла неочікувано програла Вересу. Рівненський клуб програвав 0:1, однак зумів двічі забити в кінцівці поєдинку.
- Колос без проблем переграв на своєму полі Рух. За господарів відзначився Денис Безбородько, який минулого туру ще грав за Зорю та оформив за неї дубль.