Після початку повномасштабної війни рф проти України футбол цієї країни почали відсторонювати від змагань. Збірну росії не допустили до відбору ЧС-2022, а всі місцеві клуби зняли з єврокубків.

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Попри це у березні на Конгресі ФІФА російську мову зробили офіційною для організації. Ба більше, федерація не захотіла виключати росію зі списку членів, хоча Пакистан, Кенія та Зімбабве потрапили під ці санкції.

Ця ситуація вкрай обурює генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна. В інтерв'ю англійським ЗМІ функціонер вкотре наголосив на аморальності такої поведінки ФІФА.

Якщо подивитися на росію, у них наче все добре. Вони грають собі, багато людей на стадіонах. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагує на цю ситуацію. Чому росія досі член ФІФА? Вони зруйнували все: нашу країну, життя українців і наш футбол. ФІФА потрібно зайняти вже якусь позицію. У цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції,

– пояснив Палкін.

ФІФА проти росії та Шахтаря

Нагадаємо, що російські клуби не допустили до єврокубків і у сезоні 2022/2023. Також цій країні не дозволили боротись за право провести Євро-2028.

До слова, Шахтар планує судитись із ФІФА через те, що організація дозволила легіонерам призупиняти контракти з українськими клубами під час війни. Сергій Палкін оцінював збитки від цього у 50 мільйонів євро. Цікаво, що таке правило чинне і для легіонерів у чемпіонаті росії.