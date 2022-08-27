Львів – Зоря 2:3

Голи: Бойко, 12, Нич, 49 – Вантух, 8, Мишньов, 58, Алефіренко, 90

Матч відбувся у Львові на стадіоні "Скіф". Наживо його транслював телеканал Setanta Sports. Нагадаємо, що на минулому поєдинку Зорі виник скандал щодо єдиного телепулу.

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Команди обмінялися двома забитими м'ячами. Вантух відкрив рахунок. А після голів Бойка та Нича вже зрівняв Мишньов, повідомляє 24 канал.

Наприкінці поєдинку луганці забили двічі. Якщо арбітри вирішили, що Нагнійний це зробив не за правилами, то удар Алефіренка з гострого кута був зарахований.

На щастя, матч відбувся без тривог.

Зоря демонструє стовідсотковий показник в УПЛ – 6 очок після двох зіграних турів. Львів перший тур пропускав і стартував з поразки.

У попередньому матчі луганська команда перемогла полтавську Ворсклу, підопічні Патріка ван Леувена також забили три голи.