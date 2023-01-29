"Ніяких росіян та білорусів на міжнародній арені": реакція чемпіонки ЄЮОФ-2023 на заяву МОК
Джерело:Інстаграм Олександри Меркушиної
Міжнародний олімпійський комітет планує в нинішньому році допустити до змагань російських та білоруських атлетів. Проте українські спортсмені не згодні з таким рішенням МОК.
Українська біатлоністка Олександра Меркушина нагадала чиновникам МОК лиха, які принесла російська армія. На початку агресії окупанти зруйнували біатлонний центр в Чернігову, де тренувалися наші спортсмени.
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Медалістка недавнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю категорично не згодна з поверненням спортсменів з країн-терористів навіть під нейтральним прапором. Однією з умов для повернення, на її думку, є відбудова росіянами усіх спортивних об'єктів України.
Меркушина: Нейтральний прапор не влаштовує
Ніяких росіян та білорусів на міжнародній арені поки не відбудують те, що зруйнували. Нейтральний прапор мене не влаштовує,
– написала Меркушина-молодша в Instagram.
Нагадаємо, що на XVI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі Олександра Меркушина завоювала дві медалі: золото у спринті та бронзу в індивідуальній гонці.
До слова, багато російських спортсменів є військовослужбовцями армії-терористів. Тож вони теж є "голубами миру"?