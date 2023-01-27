Зеленський неодноразово говорив з ним, але так і не почув, як той збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання.
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Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів,
– зазначив президент.
Він додав, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю. Тому президент запросив Баха в Бахмут. Аби той мін на власні очі побачити, що нейтральності не існує.
Треба захистити спорт від будь-якого впливу Росії
Зеленьський наголосив, не хоче з'ясовувати, що стало мотивом для Баха, аби просувати таку ініціативу. Однак Україна докладе зусиль, аби світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який неминучий
Лідер наголосив, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії.
Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про учась росіян. Зеленський підсумував, що олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному.
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