Українська біатлоністка Олександра Меркушина нагадала чиновникам МОК лиха, які принесла російська армія. На початку агресії окупанти зруйнували біатлонний центр в Чернігову, де тренувалися наші спортсмени.

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Медалістка недавнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю категорично не згодна з поверненням спортсменів з країн-терористів навіть під нейтральним прапором. Однією з умов для повернення, на її думку, є відбудова росіянами усіх спортивних об'єктів України.

Меркушина: Нейтральний прапор не влаштовує

Ніяких росіян та білорусів на міжнародній арені поки не відбудують те, що зруйнували. Нейтральний прапор мене не влаштовує,

– написала Меркушина-молодша в Instagram.

Нагадаємо, що на XVI зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі Олександра Меркушина завоювала дві медалі: золото у спринті та бронзу в індивідуальній гонці.

До речі, президент України Володимир Зеленський запросив главу МОК Томаса Баха відвідати Бахмут. Чиновник має на власні очі побачити, що російські загарбники зробили з українським містом та спортивними об'єктами.

До слова, багато російських спортсменів є військовослужбовцями армії-терористів. Тож вони теж є "голубами миру"?