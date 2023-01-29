Украинская биатлонистка Александра Меркушина напомнила чиновникам МОК бедствия, которые принесла российская армия. В начале агрессии оккупанты разрушили биатлонный центр в Чернигове, где тренировались наши спортсмены.

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Медалистка недавнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля категорически не согласна с возвращением спортсменов из стран-террористов даже под нейтральным флагом. Одним из условий возвращения, по ее мнению, является восстановление россиянами всех спортивных объектов Украины.

Меркушина: Нейтральное знамя не устраивает

Никаких россиян и белорусов на международной арене пока не отстроят разрушения. Нейтральное знамя меня не устраивает,

– написала Меркушина-младшая в Instagram.

Напомним, что на XVI зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале Александра Меркушина завоевала две медали: золото в спринте и бронзу в индивидуальной гонке.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут. Чиновник должен своими глазами увидеть, что российские захватчики сделали с украинским городом и спортивными объектами.

К слову, многие российские спортсмены являются действующими военнослужащими армии-террористов. Так что, они тоже являются "голубями мира"?