У другий змагальний день на ЄЮОФ-2023 відбулися гонки біатлонного турніру. Програма змагань включала індивідуальні гонки для жінок та чоловіків.

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Виступ представників чоловічої команди України відверто розчарував, оскільки найкращим результатом стало 46-те місце Миколи Грущака. Інші два українських учасника гонки опинилися за межами топ-50.

Бійцівський характер Меркушиної

У жіночій індивідуальній гонці найкращий результат продемонструвала Олександра Меркушина. Проте "індивідуалка" не просто складалася для української біатлоністки. На першому вогневому рубежі вона допустила дві помилки, опинившись на межі топ-30.

Проте Олександра продемонструвала справжні бійцівські якості. Вже після другої стрільби вона була 14-ю. На наступних двох вогневих рубежах Меркушина чисто відстрелялася, що дозволило їй потрапити на п'єдестал.

У підсумку 18-річна українська біатлоністка завоювала бронзову медаль. У топ-20 також потрапила Тетяна Тарасюк, яка допустала лише один промах. Третя учасниця від України Валерія Шейгас фінішувала 37-ю.

Чемпіонкою у цій дисципліні стала німкеня Юлія Таннгаймер, а срібло у Вольдії Жальмас Полін з Франції.

ЄЮОФ-2023. Біатлон. Індивідуальна гонка - жінки

1. Юлія Таннгаймер (Німеччина, 1+1+0+1) 34:02.3

2. Вольдія Жальмас Полін (Франція, 1+0+0+0) +9.8

3. Олександра Меркушина (Україна, 2+1+0+0) +1:08.9

...

18. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+0+1+0) +3:57.4

37. Валерія Шейгас (Україна, 2+2+0+1) +6:56.6

Нагадаємо, що Олександра Меркушина стала чемпіонкою ЄЮОФ-2023 у спринті. Загалом медальний доробок збірної України налічує три нагороди. Ще одна бронза на рахунку фристайлістка Наталії Казюк.

Зазначимо, що Європейський юнацький олімпійський фестиваль буде тривати в Італії до 28 січня. Нагороди будуть розіграні у 12 зимових дисциплінах.