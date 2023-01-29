Представників країн-агресорів не раді бачити на європейських міжнародних змаганнях, але залюбки беруть на турніри в Азію. Чиновників не турбує війна в Україні, їм головне не образити путінських улюбленців.

По темі "Ні" змаганням з терористами: Україна оголосить бойкот Олімпійським Іграм в разі допуску росіян

Росіянам знайшли шпарини для участі в ОІ-2024

Виконувач обов’язків президента Олімпійської ради Азії (OCA) Рандхір Сінгх розповів, яким чином вони збираються відкрити шлях на Олімпіаду в Парижі для спортсменів з Росії та Білорусі. Наразі розробляється система "спеціальних квот" для спортсменів з цих двох країн, щоб вони могли боротися за олімпійські місця. Цікаво, що своїми квотами азіати не збираються ділитися.

"Вони не втручатимуться в нашу медальну систему чи азійську квоту на Олімпійські ігри. МОК розробить політику олімпійських квот разом ОСА та міжнародними федераціями. І будуть вручатись окремі медалі.

Час для здобуття олімпійських квот спливає. Оскільки відсторонення триває, ми запросили російських і білоруських спортсменів для участі в наших змаганнях та Азійських іграх", – заявив Рандхір Сінгх.

Чергові заяви про "спорт внє політікі"

Він додав, що МОК вирішить, чи дозволяти їм змагатися під російським прапором і чи дозволять на аренах звучати гімн країни. Однак, згідно з постановою комітету, спортсмени повинні будуть пройти обов'язкові допінг-тести, перш ніж їх допустять до змагань, сказав Сінгх.

Ідея полягає в тому, щоб дати можливість спортсменам взяти участь і не пропустити Олімпійські ігри в Парижі. Спорт – не місце для політики. Спорт – для спортсменів, він за любов, дружбу і братерство. Спортивні люди – одна сім'я. Виходячи з цього, ми їх підтримуємо,

– сказав Сінгх.

Зазначимо, що Азіатські ігрі відбудуться в китайському Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня 2023 року. Континентальна мега-подія одночасно є олімпійською кваліфікацією для різних видів спорту, включаючи стрільбу з лука, бокс, сучасне п’ятиборство та теніс. У багатьох інших видах спорту, як, наприклад, боротьба та стрільба, чемпіонат Азії виступає як олімпійська кваліфікація.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обурився заявою МОК повернути російських спортсменів до міжнародних змагань. Він запросив у Бахмут президента МОК Томаса Баха, щоб він на власні очі побачив, що нейтральності не існує.