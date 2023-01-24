В перший же день змагання біатлоністів збірна України здобула золоту нагороду. Олександра Меркушина стала чемпіонкою у спринті на 6 кілометрів.

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Українка значно домінувала над суперницями. І навіть один промах на стрільби стоячи, відтак і коло штрафу, не завадив їй мати значний відрив від решти учасниць гонки. Найближчу суперницю француженку Лолу Бюжо українка випередила на 44,2 секунди.

Ще дві українки хоч і чисто відстрілялися, але фінішували далеко позаду – Тетяна Тарасюк стала 18-ю, а Валерія Шейгас показала 23-й результат.

Для України це друга нагорода на XVI зимовому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі. Фристайлістка Наталія Казюк здобула бронзову нагороду у дисципліни біг-ейр.

Для Олександри Меркушиної це не перша нагорода в цьому сезоні. У парі з Віталієм Мадзином вона здобула бронзові нагороди в юнацькій Різдвяній гонці. Окрім того, вона вже виступала на етапах Кубка світу за головну команду.