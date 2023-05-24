Інший українець потрапив у перелік найгірших: Зінченко – у топ-5 найкращих трансферів сезону АПЛ
Джерело:Goal
Олександр Зінченко та Михайло Мудрик потрапили у певні списки футболістів. Та от українці у кардильно різних номінаціях.
Олександр Зінченко увійшов у п'ятірку найкращих трансферів сезону АПЛ. Михайло Мудрик ж потрапив у список найгірших придбань.
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Зіграли на контрасті
Авторитетне видання GOAL склало рейтинги переходів в еліті Англії – найкращі та найгірші трансфери нинішньої кампанії. В обох списках місце дісталося представника України, а саме Олександру Зінченку та Михайлу Мудрику. Та от якщо захисник Арсенала може пишатися своєю звитягою, та от вінгеру Челсі варто взяти до уваги думку авторитетного видання.
Таким чином, Олександр Зінченко посів четверте місце у топі найкращих придбань ("каноніри" заплатили Манчестер Сіті за українця 32 мільйони фунтів стерлінгів), випередивши Лісандро Мартінеса (Манчестер Юнайтед), за якого віддали 56 мільйонів. Трійку лідерів відкрив Свен Ботман (Ньюкасл, 35 мільйонів), який допоміг "сорокам" вперше за понад 20 років повернутися в ЛЧ. На "срібному" місці опинився одноклубник Зінченка Габріел Жезус (Арсенал, 45 мільйонів), а першу сходинку без вагань зайняв Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті, 51 мільйонів).
А от Михайло Мудрик опинився у списку "провалів сезону". Український вінгер, за якого "аристократи" віддали 88,5 мільйонів фунтів стерлінгів зайняв 4-у позицію, не найбільше розчарувавши авторитетне видання. За його спиною опинився Джессі Лінгард (Ноттінгем Форрест), яки до нового клубу перебрався безкоштовно, що і врятувало його трансфер. Трійку розчарувань відкрив Калвін Філліпс (Манчестер Сіті, 42 мільйони), його перегнав одноклубник Мудрика Марк Кукурелья (Челсі, 51 мільйон), а "золота малина" дісталася Рішарлісону (Тоттенгем, 60 мільйонів).
Зінченко та Мудрик цього сезону
- Михайло Мудрик не є основним гравцем Челсі, оскільки наразі українець не може себе достойно проявити в лавах "аристократів". За проведений час в Лондоні українець віддав всього два асисти, а голів не забивав. Челсі планує велику чистку влітку, проте не дивлячись на результатинвість Мудрика, на нього чекає неочікувана доля.
- Олександр Зінченко у свою чергу відразу став важливою частиною побудови гри "канонірів" та тіньовим лідером лондонського колективу, дії якого почала наслідувати навіть молодь "канонірів". Також Олександр в одному з матчів АПЛ все-таки вийшов на поле з капітанською пов'язкою.
- До того ж захисник зміг забити свій перший гол в АПЛ саме у футболці Арсенала – він за меж карного майданчика потужним ударом в нижній кут вразив ворота Астон Вілли.
- Також Зінченко добився неабиякого визнання у складі "канонірів". Олександр потрапив до символічної збірної сезону АПЛ, а також визнавався найкращим лівим захисником світу за версією FourFourTwo. До того ж Олександр став першим українцем, який відіграв 100 матчів на рівні АПЛ. Тому контраст українців в рейтингу зрозумілий.