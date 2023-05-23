Ньюкасл – Лестер 0:0

В чемпіонаті Англії завершився передостанній тур АПЛ. У заключному поєдинку 37 туру Ньюкасл приймав Лестер і обидві команди мали серйозну турнірну мотивацію, пише 24 канал.

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"Сороки" впритул наблизились до виходу в Лігу чемпіонів. Для цього підопічним Едді Хау достатньо набрати хоча б один бал в одному з двох останніх матчів – проти Лестера або ж Челсі в останньому турі.

Ньюкасл повертається в ЛЧ

Втім самі "лиси" опинились на межі вильоту. Чемпіони 2016 року підійшли до битви з Ньюкаслом передостанніми, у трьох балах позаду рятівного 17-го місця.

Лестеру було вкрай необхідно перемагати на "Сент-Джеймс Парк", щоб в останньому турі бути господарем ситуації. Проте форма підопічних Діна Сміта вкрай розчаровувала – лише одна перемога в останніх 14-ти матчах АПЛ.

Гра пройшла під повним контролем господарів. Ньюкасл більше 20-ти разів бив у бік воріт Іверсена, але переважна більшість цих ударів були не у ствір. У свою чергу Лестер лише раз пробив по воротах Поупа.

Цікавий факт. Ньюкасл в останній раз грав у групі ЛЧ у сезоні 2022-2023. Тоді підопічні Боббі Робсона потрапили у групу до Ювентуса, Динамо Київ та Феєнорда. Перші три матчі англійці програли, але три перемоги у заключних іграх вивели їх на другу сходинку.

МЮ або Ліверпуль

Попри тотальну домінацію Ньюкасла жодна з команд не змогла забити. Тим не менше, цього було достатньо для "сорок", щоб забезпечити собі місце у топ-четвірці.

Таким чином, вперше з 2002 року команда з "Сент-Джеймс Парка" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. Раніше путівки в ЛЧ здобули Манчестер Сіті та Арсенал. Останнє місце дістанеться Манчестер Юнайтед або Ліверпулю. МЮ достатньо набрати бодай очко в іграх з Челсі та Фулхемом.

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Хто вилетить

Натомість Лестер підіймається на 18 сходинку, зрівнявшись із Лідсом. Обидві команди відстають на два бали від рятівної зони, де розташувався Евертон.

В останньому турі команда Миколенка зіграє вдома з Борнмутом і в разі перемоги збереже місце в еліті та відправить Лестер і Лідс в Чемпіоншип. Якщо ж "іриски" втратять очки, шанси на збереження прописки мають "лиси", яким достатньо обіграти вдома Вест Хем.

А ось становище Лідса виглядає найбільш складним. Юнайтед потрібна осічка Лестера, поразка Евертона та власна перемога над Тоттенхемом.