Александр Зинченко вошел в пятерку лучших трансферов сезона АПЛ. Михаил Мудрик же попал в список самых плохих приобретений.

Достойно внимания "Что б**ть с тобой не так?": на Мудрика наехали за бестолковое видео, в котором он высмеял дедушку

Сыграли на контрасте

Авторитетное издание GOAL составило рейтинги переходов в элите Англии – лучшие и самые плохие трансферы нынешней кампании. В обоих списках место досталось представителю Украины, а именно Александру Зинченко и Михаилу Мудрику. Но вот если защитник Арсенала может гордиться своей победой, но вот вингеру Челси следует принять во внимание мнение авторитетного издания.

Таким образом Александр Зинченко занял четвертое место в топе лучших приобретений ("канониры" заплатили Манчестер Сити за украинца 32 миллиона фунтов стерлингов), опередив Лисандро Мартинеса (Манчестер Юнайтед), за которого отдали 56 миллионов. Тройку лидеров открыл помогший Свен Ботман (Ньюкасл, 35 миллионов) "сорокам" впервые за более чем 20 лет вернуться в ЛЧ. На "серебряном" месте оказался одноклубник Зинченко Габриэл Жезус (Арсенал, 45 миллионов), а первую ступеньку без колебаний занял Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 51 миллионов).

А вот Михаил Мудрик оказался в списке "провалов сезона". Украинский вингер, за которого "аристократы" отдали 88,5 миллионов фунтов стерлингов занял 4-ю позицию, не больше разочаровав авторитетное издание. За его спиной оказался Джесси Лингард (Ноттингем Форрест), который в новый клуб перебрался бесплатно, что и спасло его трансфер. Тройку разочарований открыл Калвин Филлипс (Манчестер Сити, 42 миллиона), его перегнал одноклубник Мудрика Марк Кукурелья (Челси, 51 миллион), а "золотая малина" досталась Ришарлисону (Тоттенхэм, 60 миллионов).

Зинченко и Мудрик в этом сезоне