Олександр Зінченко увійшов у п'ятірку найкращих трансферів сезону АПЛ. Михайло Мудрик ж потрапив у список найгірших придбань.

Варте уваги "Що б**ть з тобою не так?": на Мудрика наїхали за недолуге відео, в якому він висміяв дідуся

Зіграли на контрасті

Авторитетне видання GOAL склало рейтинги переходів в еліті Англії – найкращі та найгірші трансфери нинішньої кампанії. В обох списках місце дісталося представника України, а саме Олександру Зінченку та Михайлу Мудрику. Та от якщо захисник Арсенала може пишатися своєю звитягою, та от вінгеру Челсі варто взяти до уваги думку авторитетного видання.

Таким чином, Олександр Зінченко посів четверте місце у топі найкращих придбань ("каноніри" заплатили Манчестер Сіті за українця 32 мільйони фунтів стерлінгів), випередивши Лісандро Мартінеса (Манчестер Юнайтед), за якого віддали 56 мільйонів. Трійку лідерів відкрив Свен Ботман (Ньюкасл, 35 мільйонів), який допоміг "сорокам" вперше за понад 20 років повернутися в ЛЧ. На "срібному" місці опинився одноклубник Зінченка Габріел Жезус (Арсенал, 45 мільйонів), а першу сходинку без вагань зайняв Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті, 51 мільйонів).

А от Михайло Мудрик опинився у списку "провалів сезону". Український вінгер, за якого "аристократи" віддали 88,5 мільйонів фунтів стерлінгів зайняв 4-у позицію, не найбільше розчарувавши авторитетне видання. За його спиною опинився Джессі Лінгард (Ноттінгем Форрест), яки до нового клубу перебрався безкоштовно, що і врятувало його трансфер. Трійку розчарувань відкрив Калвін Філліпс (Манчестер Сіті, 42 мільйони), його перегнав одноклубник Мудрика Марк Кукурелья (Челсі, 51 мільйон), а "золота малина" дісталася Рішарлісону (Тоттенгем, 60 мільйонів).

Зінченко та Мудрик цього сезону