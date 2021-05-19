Я хочу грошей, більше грошей, – Усик вимагає у промоутера бій з Джошуа

14:54

Олександр Усик (18-0, 13 КО) в жартівливій формі разом зі своїм промоутером Олександром Красюком звернувся до британського промоутера Едді Хірна, який веде справи чемпіона WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).